Sanità: Calenda, sosteniamo medici e infermieri

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Siamo con loro", con i medici che protestano in 39 città per difendere il Servizio sanitario nazionale, scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Abbiamo un debito di riconoscenza per aver rischiato la vita per noi durante il Covid. Sono il pilastro del welfare. Sosteniamo medici, infermieri e personale sanitario", conclude.(Rin)