Tlc: Faraoni (Fistel Cisl), settore Tlc alla frutta, c’è bisogno di nuove risorse

- Il settore Tlc "è alla frutta e c’è bisogno di denaro nuovo” Lo ha detto Alessandro Faraoni, segretario generale Fistel Cisl, durante il convegno “Telco per l'Italia - Paradigma TechCo per tornare alla crescita”. Faraoni ha spiegato che “considerando che le Telco si stanno orientando su Iot, Cyber security e Big data, non bastano più le parti aziendali e sindacali ma è necessario anche la parte istituzionale”. “Il famoso fondo di investimento di settore deve essere alimentato anche dalla parte istituzionale e a distanza di tre anni, da quando è stato istituito, stiamo aspettando ancora una risposta”, ha concluso il segretario generale Fistel Cisl. (Rin)