Roma: Nanni (Azione), sconvolto per incidente Casal Palocco, vicino a famiglia

per la tragedia che ha coinvolto un bambino di 5 anni a Casal Palocco a Roma "sono sconvolto e fortemente colpito. Mi unisco al cordoglio nei confronti della sua famiglia. È importante sottolineare che la spettacolarizzazione di azioni individuali come quelle che hanno interrotto la vita di un bambino e che mettono a rischio la vita dei cittadini causando tragedie atroci è da vietare. I social media hanno la grande responsabilità in merito alla diffusione di attività pericolose per la collettività". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Azione, Dario Nanni. "Da anni mi batto per lanciare campagne di sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale, a partire dalle scuole per evidenziare le gravi conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida - aggiunge -. Lavorare per migliorare la sicurezza stradale e fermare il tributo di sangue che ogni anno si registra sulle strade cittadine deve essere un obiettivo prioritario per tutte le istituzioni. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che coinvolge anche i social network che non possono essere trasformati come palcoscenici di attività irresponsabili che le istituzionali nazionali devono vietare attraverso previsioni di legge. Proprio per queste ragioni - conclude Nanni - presenterò un atto con il quale chiederemo come Capitale d'Italia a Governo e Parlamento d'intervenire per vietare la diffusione di attività pericolose attraverso internet".