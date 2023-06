Svezia: economisti "accusano" Beyoncè di aver contribuito all'aumento dell'inflazione a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto di Beyoncè a Stoccolma, prima tappa del tour mondiale della cantante statunitense, potrebbe aver influito su tasso di inflazione registrato a maggio in Svezia. Lo riferiscono i media locali, riprendendo l’analisi di alcuni economisti, secondo cui l’afflusso di fan di Beyoncè da tutto il mondo avrebbe contribuito ad aumentare il costo di hotel e ristoranti nella capitale svedese, contribuendo in questo modo all’innalzamento osservato nel tasso di inflazione. Rispettivamente, i pernottamenti avrebbero pesato per lo 0,2 per cento e i ristoranti per lo 0,3 per cento nel dato sull’inflazione, secondo Michael Grahn, capo economista per la Svezia di Danske Nank. Questa visione è condivisa anche da Glenn Nielsen, economista di Swedbank, mentre l’agenzia statistica svedese, senza citare direttamente Beyoncè, ha rilevato a maggio una tendenza decrescente per quanto concerne i prezzi dell’energia e dei generi alimentari, ma un incremento dei costi “di beni e servizi”, compresi hotel e ristoranti. Beyoncè ha tenuto due concerti a Stoccolma, il 10 e 11 maggio, con molti fan arrivati dagli Stati Uniti in virtù del prezzo inferiore dei biglietti rispetto a quelli venduti per le date in patria. (Sts)