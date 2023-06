Brexit: cala di due terzi il numero dei britannici che lavorano in Paesi Ue nel settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di cittadini britannici che lavorano nel settore del turismo e sono impiegati in Paesi membri dell'Ue è diminuito di oltre due terzi dopo la Brexit. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta dall'Associazione britannica degli agenti di viaggio (Abta), secondo cui il costo per ottenere visti, permessi di lavoro e altre pratiche burocratiche dopo la Brexit ha ridotto le opportunità per i giovani britannici di lavorare come "stagionali" in Europa. Mark Tanzer, direttore del dipartimento commerciale di Abta e coautore della ricerca, ha fatto appello al governo affinché collabori con l'Ue per migliorare la situazione relativa ai visti e alle disposizioni sulla mobilità dei giovani. In base all'accordo commerciale Ue-Regno Unito, i cittadini britannici possono viaggiare in Europa per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ma hanno bisogno di permessi e visti per lavori stagionali nel settore turistico.(Rel)