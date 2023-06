Rifiuti: Assorimap, da politica sostegno a settore e confronto con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare le procedure burocratiche, incentivare gli investimenti, migliorare l’informazione ai cittadini e sostenere le imprese italiane attive nel riciclo della plastica, in particolare nel confronto con l’Europa. Sono gli impegni e le riflessioni emerse durante la tavola rotonda “Made in Italy e sostenibilità: l’impegno del Parlamento” che si è svolta durante la presentazione a Roma del Rapporto 2022 sul riciclo meccanico delle materie plastiche, promosso da Assorimap. A intervenire i deputati Elisa Montemagni (Lega), Patty L’Abbate (M5s) e Andrea Casu (Pd). “Non possiamo dire sì a tutto quello che ci arriva dall’Europa, è necessario salvaguardare le imprese italiane che sono un fiore all’occhiello del nostro Paese – ha dichiarato Montemagni – Il settore del riciclo della plastica ha grandi prospettive ed è importante che la politica si assuma le sue responsabilità per sostenerlo maggiormente attraverso interventi che vadano a migliorare l’operatività aziendale. Le prime cose da fare sono abbattere la burocrazia e creare incentivi mirati per il settore. Questo rientra a pieno nel concetto di made in Italy”. Montemagni ha sottolineato che “le nostre aziende contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio imposti dall’Ue, che per quanto riguarda il riciclo degli imballaggi in plastica sarà del 50 per cento entro il 2025. Dunque nel confronto con l’Ue è giusto fare le nostre osservazioni e non accettare tutto quello che ci arriva”. (segue) (Rin)