Rifiuti: Assorimap, da politica sostegno a settore e confronto con Ue (2)

21 luglio 2021

- La deputata del M5s, Patty L’Abbate, ha ricordato di aver presentato pochi giorni fa una mozione sull’economia circolare: “mi preoccupa la direttiva sul trasporto dei rifiuti in Europa, rischia di bloccare l’esportazione e creare grandi problemi alle nostre aziende, per cui è importante essere maggiormente incisivi e propositivi. Difendere il made in Italy significa anche stare attenti che queste imprese un domani possano essere competitive a livello internazionale. Dobbiamo portare in Europa argomenti forti e farci ascoltare per non restare indietro”. L’Abbate ha inoltre auspicato “un’armonizzazione dei colori della raccolta differenziata in tutta Italia, perché oggi cambiano da una città all’altra e spesso i cittadini hanno difficoltà a comprendere come funziona”. Per il deputato del Pd, Andrea Casu, “la prima cosa del Rapporto che balza all’occhio è il peso che ha questo settore, spesso sottovalutato e non considerato per il suo reale valore. Però è evidente anche la non uniforme diffusione degli impianti, concentrati soprattutto al Nord. Se l’idea è quella di chiudere il ciclo, bisogna garantire una presenza uniforme su tutto il territorio. Inoltre, se vogliamo vincere la sfida ecologica, bisogna mettesi nei panni dei cittadini, semplificare le loro scelte e incentivare i comportamenti virtuosi”. Riguardo al rapporto con l’Europa, Casu ha concluso: “È fondamentale, per cui la priorità è trovare il modo migliore per raggiungere gli obiettivi tenendo conto delle nostre specificità”. (Rin)