Sanità: Castellone (M5s), 24 giugno in piazza per salvare quella pubblica

- La sanità “è la vera emergenza di questo Paese e per questo come Movimento 5 stelle c'eravamo oggi, alla manifestazione in difesa della sanità pubblica promossa dalle organizzazioni sindacali dei medici, nell'ambito della quale abbiamo partecipato alla conferenza stampa in via XX settembre a Roma e ci saremo, sempre a Roma, alla manifestazione nazionale del 24 giugno". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato ed esponente M5s Maria Domenica Castellone. "Per la sanità e per il diritto alla salute degli italiani – ha proseguito – abbiamo combattuto tenacemente in Parlamento nella scorsa legislatura, riuscendo ad invertire la rotta del definanziamento purtroppo puntualmente ripresa da questo governo di destra". "Ma questa battaglia, in difesa del diritto alla tutela della salute e per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, riguarda tutti i cittadini che devono mobilitarsi a difesa del bene più prezioso che abbiamo", ha concluso la vicepresidente di palazzo Madama. (Rin)