Decreto Enti: Dell'Olio (M5s), su commissariamento Inps-Inail governo faccia dietrofront

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'odierna riunione delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera per esaminare il decreto Enti pubblici, "a nome del M5s ho denunciato come il commissariamento di Inps e Inail per decreto sia incomprensibile non solo nel merito ma persino nel metodo, visto che sono passati 15 giorni dai termini indicati dallo stesso decreto e non c'è traccia del dpcm con cui devono essere nominati i commissari. Ciò testimonia plasticamente che non c'era alcuna urgenza che giustificasse il ricorso ad un decreto e che questo governo ha preso in giro sia il Parlamento sia la presidenza della Repubblica. L'esecutivo ammetta il proprio fallimento, stralci quella norma dal testo e lasci lavorare i presidenti Tridico e Bettoni. A tal fine, ho ribadito la necessità che la ministra Calderone, che non era presente nel Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il provvedimento, venga a riferire quanto prima in Parlamento". Lo afferma, in una nota, Gianmauro Dell'Olio, deputato del Movimento cinque stelle, vicepresidente della commissione Bilancio di Montecitorio.(Com)