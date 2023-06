Ue: Parlamento propone istituzione Giornata europea vittime della crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione adottata oggi nel corso della plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo chiede di istituire una "Giornata dell'Ue per le vittime delle crisi climatiche globali" per ricordare le vite umane perse a causa dei cambiamenti climatici. Nella risoluzione, adottata con 395 voti favorevoli, 109 contrari e 31 astensioni, il Parlamento propone di organizzare questa giornata ogni anno, a partire da quest'anno il 15 luglio, e invita il Consiglio e la Commissione a sostenere l'iniziativa. Nel testo, i deputati affermano che è opportuno commemorare le vittime delle crisi climatiche e sottolineano che ciò contribuirebbe ad aumentare la consapevolezza delle vite umane perse e della crisi umanitaria causata dal cambiamento climatico. Gli eurodeputati, sottolineano che il cambiamento climatico sta portando a fenomeni meteorologici più imprevedibili, tra cui ondate di calore, incendi e inondazioni più frequenti e intense, a minacce per la sicurezza alimentare e idrica e all'emergere e alla diffusione di malattie infettive, che si stanno intensificando e stanno richiedendo un tributo umano sempre maggiore, sia a livello globale che in Europa. "I cittadini europei hanno già perso la vita o i loro cari a causa della crisi climatica. Mentre lottiamo per proteggere tutti gli europei, dobbiamo anche onorare le vittime. Per questo accolgo calorosamente la richieste del Parlamento europeo di istituire il 15 luglio come Giornata dell'Ue per le vittime della crisi climatica", ha scritto su Twitter il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans. (Beb)