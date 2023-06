Sardegna: ok in commissione a modifiche dei criteri di concessione contributi a imprese artigiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale alle imprese artigiane presentata dalla Giunta regionale. Per il 2023, sono disponibili 14,5 milioni di euro, il bando sarà pubblicato entro il prossimo mese di luglio. Saranno inoltre utilizzati i 18 milioni di euro stanziati con la legge “Omnibus” del 2022 che serviranno a liquidare i contributi alle aziende che hanno presentato domanda entro il mese di maggio dello scorso anno. "Dal 2021 a oggi c’è stato un notevole incremento delle richieste da parte delle imprese artigiane – ha detto il Capo di Gabinetto dell’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Andrea Cocco – questa proposta di modifica, condivisa dalle associazioni di categoria, tiene conto della nuova realtà". (segue) (Rsc)