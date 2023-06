Sardegna: ok in commissione a modifiche dei criteri di concessione contributi a imprese artigiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse le novità: "Intanto c’è la separazione dell’attività istruttoria da quella dell’erogazione delle risorse che in passato era in capo ad un unico soggetto – ha spiegato la Dg dell’Assessorato Angela Maria Porcu – l’altra grande novità è che, in futuro, le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse: da quel momento lo sportello verrà chiuso. C’è poi la proposta di consentirà alle imprese che nel maggio del 2022 erano in possesso dei requisiti richiesti, di ripresentare le domande nel 2023". Dal 2016 a oggi la Regione ha erogato circa 52 milioni di euro alle imprese artigiane. Oltre 2400 le aziende beneficiarie dei contributi a fondo perduto. A giugno saranno liquidate altre 254 domande. (Rsc)