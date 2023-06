Giustizia: Crippa (Lega), oggi riforma in Cdm per velocizzare tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci sarà il Consiglio dei ministri per proporre una riforma della giustizia “che va nella direzione di velocizzare i tempi, proporre la responsabilità civile dei giudici e dei magistrati e per cercare di far sì che chi entra in Tribunale abbia la certezza di uscirne da colpevole o da innocente in tempi rapidi”. Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, fuori palazzo Chigi. “Finché avremo una giustizia che funziona in maniera farraginosa, l’Italia non sarà mai un Paese attrattivo”, ha aggiunto Crippa. (Rin)