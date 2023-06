India: “studentesse non musulmane costrette a indossare il velo”, autorità chiudono scuola nel Madhya Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola dello Stato del Madhya Pradesh, nel centro dell’India, è stata disconosciuta dalle autorità governative con l’accusa di aver costretto studentesse non musulmane a indossare il velo in aula. Lo ha annunciato il ministro statale degli Affari interni, Narottam Mishra, nel corso di una conferenza stampa nella capitale Bhopal. Il ministro ha anche fatto sapere che una parte della scuola, costruita abusivamente, è stata demolita, e che il preside è stato arrestato assieme ad altre due persone. La scuola Ganga-Jamna del distretto di Damoh era finita al centro delle polemiche il mese scorso a causa di un poster celebrativo che mostrava studentesse non musulmane coperte dal velo. Gruppi di estrema destra erano scesi anche in strada alimentando il sospetto che le ragazze fossero state convertite. Sul caso sono tuttavia ancora in corso indagini.(Inn)