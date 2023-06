Francia-Italia: circa 200 manifestanti nella valle della Moriana per sostenere la Tav Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone, tra cui molti rappresentanti politici, si sono radunati oggi nella valle della Moriana per sostenere il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità (Tav) tra Torino e Lione. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che questo fine settimana è prevista una manifestazione contro il progetto. "L'interesse della linea non è più da dimostrare", ha commentato Jean-Paul Margueron, presidente della comunità dei comuni. "La Lione-Torino non è più un progetto, è già una realtà nel nostro territorio", ha affermato Philippe Rollet, sindaco di Saint-Jean-de-Maurienne. Il quotidiano "Le Parisien" riferisce che secondo una nota dell'intelligence territoriale il 16, 17 e 18 giugno su iniziativa del collettivo Les Soulevements de la Terre, arriveranno nella valle quattromila manifestanti, tra cui 400 elementi radicali. (Frp)