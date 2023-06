Taiwan: ex vice consigliere sicurezza Usa a Tsai, deterrenza è preferibile a guerra con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deterrenza nello Stretto di Taiwan è "preferibile ad una guerra" con la Cina. Lo ha detto l'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Matt Pottinger, al termine di un incontro avuto oggi con la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, a margine della sua visita a Taipei. Pottinger ha evidenziato l'importanza di potenziare l'addestramento dei militari con tattiche intelligenti, oltre che di incrementare le scorte di armi di precisione in risposta alle "minacce" da parte cinese. A tal proposito, Tsai ha illustrato all'ex funzionario statunitense le modalità con cui Taiwan ha rafforzato le proprie capacità di difesa negli ultimi anni, facendo leva soprattutto sull'aumento della cooperazione con "i partner democratici". "La pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono fondamentali per mantenere l'ordine internazionale", ha aggiunto la presidente. Pottinger, attuale presidente del programma Cina della Fondazione per la difesa delle democrazie (Fdd), è arrivato a Taiwan l'11 giugno a capo di una delegazione che comprende anche l'amministratore delegato del think tank, Mark Dubowitz, e il ricercatore anziano, Jacob Nagel. (Cip)