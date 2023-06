Croce rossa: Gasparri (FI), sempre in prima linea per aiutare più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- In occasione dei 159 anni dalla fondazione della Croce rossa italiana “ricordiamo il prezioso lavoro che gli operatori e i volontari svolgono ogni giorno a beneficio della popolazione. Le sfide che si trovano ad affrontare sul territorio sono tante, ma puntualmente la Croce rossa è sempre pronta a soccorrere chi ne ha bisogno con dedizione”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “In tutti questi anni – ha proseguito – le donne e gli uomini della Cri sono sempre stati in prima linea per aiutare i più vulnerabili e per questo meritano la giusta riconoscenza, per il loro ruolo essenziale nel panorama nazionale e internazionale”. “Un sacrificio e un'attenzione che anche nei giorni della tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna è stato fondamentale", ha concluso. (Rin)