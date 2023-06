Abruzzo: Marsilio, la Roma-Pescara si farà, è un'opera strategica e verrà finanziata in toto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara "si fa e, quando entro questo mese avremo l'appalto del primo lotto e, entro l'anno, apriremo il cantiere, quello sarà il momento della svolta perché avremo dimostrato che l'opera di può fare". A confermarlo il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto, questa mattina, a Pescara, in occasione del convegno promosso da Cisl Abruzzo-Molise, sul tema "Intermodalità: opportunità e sicurezza" che si è tenuto al Padiglione Becci al porto turistico ed al quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale nazionale del sindacato, Luigi Sbarra, ed il Commissario straordinario per la Roma-Pescara, Vincenzo Macello. "La Roma-Pescara – ha detto Marsilio - deve rappresentare un obiettivo strategico, comune e condiviso per un Abruzzo che punti a fare squadra. Altrimenti, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie e ministero dei Trasporti avranno la stessa giustificazione che hanno avuto negli ultimi 50 anni per non investire su questa importante infrastruttura". Il presidente Marsilio ha poi voluto proporre un parallelismo con grande opera pubblica del passato". (segue) (Gru)