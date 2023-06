Abruzzo: Marsilio, la Roma-Pescara si farà, è un'opera strategica e verrà finanziata in toto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni '70 – ha ricordato – le stesse critiche rivolte oggi al progetto di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, erano indirizzate contro la realizzazione dell'Asse attrezzato Chieti-Pescara perché, secondo alcuni, era sufficiente la Tiburtina. Oggi, invece, servirebbe addirittura una terza corsia sull'asse attrezzato considerando l'enorme mole di traffico che l'attraversa quotidianamente. A lavori completati, la tratta ferroviaria Roma-Pescara – ha aggiunto – sarà percorsa in circa due ore: almeno un'ora e trenta in meno rispetto agli attuali tempi di percorrenza. Checché se ne dica- ha sottolineato - quest'opera è considerata strategica dal Governo nazionale ed, inoltre, è stato confermato in tutte le sedi che verrà finanziata. Fondi Pnrr o meno, - ha spiegato – non esiste nessun caso sulla disponibilità delle risorse. Per cui, - ha concluso - gli allarmi che qualcuno dissemina sui territori non solo sono strumentali ma anche infondati". (Gru)