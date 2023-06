Berlusconi: Barelli (FI), era un visionario straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "C'erano tutti in Duomo. Il popolo di Berlusconi e il popolo di Forza Italia sì, sicuramente, ma c'erano veramente tutti. Dal cielo ci starà ascoltando, sarà in collegamento in qualche modo da dove è, a osservare che il suo è stato un funerale 'nazional popolare', certamente per lui un motivo di orgoglio. Il presidente Berlusconi ha sempre abituato tutti a essere profondi e scherzosi allo stesso tempo. Ai ragazzi che ha incontrato a Milano 2 prima del ricovero, ha lasciato certamente il segno per la sua simpatia, ma soprattutto per la profondità dei suoi ragionamenti". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Paolo Barelli, ospite a "Zona bianca", su Rete 4. "Nell'ultima telefonata, mi ha parlato del futuro e della sua volontà di rafforzare l'organizzazione del partito in vista delle elezioni Europee - ha aggiunto il parlamentare -. Non stava pensando di andare al San Raffaele per delle visite mediche, stava pensando ai successi futuri sui quali impegnarsi, come sempre ha fatto. Era un visionario straordinario e voleva portare il centrodestra all'italiana a guidare anche l'Europa, il centrodestra che lui ha inventato in Italia. È stato un uomo che è entrato a piedi uniti in un'Italia che non funzionava e ha cambiato il mondo". (Rin)