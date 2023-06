Roma: Carfagna su incidente, sfide folli su social, serve campagna educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini accerteranno le responsabilità dell'incidente di Casal Palocco, a Roma, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. “Ma intanto si ripropone il tema, attuale e preoccupante, della follia di alcune sfide sui social o su Youtube, che riguarda soprattutto i più giovani, talvolta minorenni". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Blue Whale, car surfing, cicatrice francese, selfie sui binari e tante altre: troppe le competizioni insensate, che per qualche like e follower in più sfociano, purtroppo non di rado, in tragedia. Certe bravate ci sono sempre state, ma nell'era di internet tutto è amplificato. L'uso dei social non va certo demonizzato, ma va gestito con grande attenzione. Per proteggere i più giovani, con Azione abbiamo presentato una proposta di legge che regolamenta e limita l'accesso ai social agli under 15 e lo vieta agli under 13. Ma la questione riguarda anche i più grandi. E allora, al di là dei singoli casi, occorre sicuramente una maggiore vigilanza da parte delle piattaforme sui contenuti pericolosi. Allo stesso tempo, c'è bisogno di una grande campagna educativa, che parta dalle scuole, per insegnare ai ragazzi l'uso consapevole e responsabile dei social, per fargli capire che giochi all'apparenza divertenti possono rappresentare un rischio reale, talvolta anche mortale, per se stessi e per gli altri. Siamo di fronte a un'emergenza sociale, relazionale, comportamentale - conclude Carfagna - occorre rispondere con urgenza". (Rin)