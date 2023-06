Spagna: Sanchez, aumento forze antieuropeiste è una cattiva notizia per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della rappresentanza delle forze antieuropeiste nel continente è una "cattiva notizia" per l'Unione Europea. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa a margine della presentazione della presidenza di turno spagnola del Consiglio dell'Ue che inizierà il primo luglio prossimo. Per Sanchez, la lezione che sia la pandemia che la guerra in Ucraina hanno insegnato è che i Paesi membri devono essere "uniti per essere più forti". In questo senso, ha insistito sul fatto che i partner europei devono essere "molto più uniti" intorno alle sfide comuni che devono affrontare, e quindi avere movimenti politici che mettono in discussione o negano questioni come il cambiamento climatico, la risposta comune alla "minaccia reale" posta dalla guerra "è una cattiva notizia per l'Europa nel suo complesso". In merito ai diversi patti a livello locale in Spagna tra il Partito popolare (Pp) e Vox, il premier ha preferito non rispondere. "Per un semplice motivo. Da un lato, ci troviamo in un processo elettorale e, pertanto, il Consiglio elettorale centrale ci ha detto chiaramente quali sono i limiti degli interventi e delle cose da dire in istituzioni pubbliche come il palazzo della Moncloa". Inoltre, l'evento di oggi serviva a presentare le priorità della presidenza spagnola dell'Unione Europea.(Spm)