Taiwan: Kuomintang invierà delegazione in Cina per il Forum annuale dello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito conservatore del Kuomintang (Kmt), all'opposizione a Taiwan, invierà una delegazione ad alto livello all'annuale Forum dello Stretto, al via domani a Xiamen, nella provincia cinese orientale del Fujian. La delegazione taiwanese sarà guidata dal vicepresidente del partito, Andrew Hsia, riferisce una nota della forza politica, che spera di incentivare la ripresa degli scambi e del dialogo tra le due sponde dello Stretto dopo l'insediamento della presidente di orientamento progressista, Tsai Ing-wen, nel 2016. La Cina, che rivendica Taiwan come parte del territorio nazionale, mal tollera il governo del Partito progressista democratico (Ppd), accusato di promuovere un'agenda secessionista e di colludere con Stati Uniti e altre "forze esterne" per raggiungere l'obiettivo. A margine della visita a Xiamen, Hsia dovrebbe incontrare Wang Huning, numero quattro del Politburo e presidente del comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese. All'evento parteciperanno anche altri partiti politici taiwanesi vicini a Pechino, tra cui il Nuovo partito e il Primo partito popolare di Taiwan. Stando ai dati condivisi dalla portavoce dell'ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Zhu Fenglian, all'edizione annuale del forum sono attesi circa 5 mila ospiti. Patrocinato da 84 istituzioni di entrambe le sponde dello Stretto, il forum ospiterà 51 eventi incentrati sulla promozione degli scambi economici e culturali. (Cip)