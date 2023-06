© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuo in Germania si attesterà nel 2023 al 5,8 per cento, scendendo al 2,1 per cento nel prossimo anno. È quanto prevede l'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw). La stima per il 2023 è stata corretta in rialzo di 0,4 punti, mentre quella per il 2024 è stata confermata. (Geb)