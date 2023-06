Germania: istituto Ifw prevede contrazione Pil dello 0,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw) prevede che nel 2023 il Pil della Germania subirà una contrazione dello 0,3 per cento su base annua. In precedenza, lo stesso Ifw aveva stimato una crescita dello 0,5 per cento. Il dato è stato corretto al ribasso a causa dell'elevata inflazione, che erode il potere d'acquisto dei consumatori rallentando l'economia tedesca. Per il 2024, l'Ifw prevede una crescita dell'1,8 per cento, in aumento di 0,4 punti dalle stime precedenti. (Geb)