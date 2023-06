Credito: Messina (Intesa Sanpaolo), convinto che rischio recessione sia difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al rialzo dei tassi, il rischio di recessione tecnica "sono convinto che sia difficile". A dirlo è l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della presentazione delle nuova Isybank in corso oggi a Milano. "Siamo normalmente in un percorso annuale di crescita e l’anno prossimo sono convinto che il Pil manterrà un percorso di crescita - ha spiegato Messina - quindi credo che se confrontiamo quello che abbiamo oggi con quello che ci aspettava un anno fa siamo in una condizione estremamente positiva". Poi "se il Pil invece di crescere dell’1 o del 2 crescerà dello 0,8" ha ipotizzato Messina "ce ne faremo una ragione". (Rem)