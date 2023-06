Berlusconi: Ferrante, continueremo suo percorso con coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi, per quanto più soli, “continueremo il percorso verso il quale ci hai indirizzati: con coraggio e senza titubanze non devieremo dalle tue volontà, dai tuoi progetti, dai tuoi ideali, dai tuoi sogni”. Così in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile nazionale adesioni di Forza Italia, ricordando Silvio Berlusconi. "Sei riuscito lì dove solo la tua straordinaria trasversalità poteva. Riunire in un'unica sala, gli uni accanto agli altri, capi di stato e di governo, leader di partito, ministri, governatori di regioni, imprenditori, dirigenti d'azienda, registi, presentatori Tv, attori, gente comune. Tutti ad omaggiare il politico, l'imprenditore, lo sportivo, l'uomo. Ognuno di noi, lì presente, portava con sé l'orgoglio di averti conosciuto. A ciascuno di noi avevi dato. A ciascuno di noi avevi offerto la possibilità di emergere e valorizzare il proprio talento, qualsiasi fosse l'ambito di competenza. Ma non è stata solo generosità. Era capacità di far sentire importante chiunque si trovasse al tuo cospetto: ognuno per te aveva delle potenzialità e ognuno andava messo nelle condizioni di poter dimostrarle. Si chiama umanità, rispetto del prossimo, fiducia nel genere umano. Sei stato un esempio, un'icona, un modo di pensare e vivere il mondo. In altre parole sei stato un italiano, con tutti i suoi pregi e difetti, ma di cui hai rappresentato al meglio il genio, la passione, l'innovazione, l'unicità”, sottolinea Ferrante, che aggiunge: “Siamo e continueremo ad essere soldati di un grande ‘Capo’ che, fungendo da nostra bussola di libertà, da lassù ci continuerà ad indicare la strada più giusta per la nostra amata Italia". (Rin)