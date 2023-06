Energia: Romania, produzione centrali idroelettriche a +45 per cento in primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia delle centrali idroelettriche della Romania è stata di 6,8 miliardi di kilowattora (Kwh) nei primi quattro mesi dell'anno, in aumento del 45,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Statistica (Ins) con un comunicato. La produzione dalle centrali termoelettriche è stata di 6,4 miliardi di Kwh, in calo dell'8 per cento. La produzione dalle centrali nucleari è stata di 4 miliardi di Kwh, in calo dello 0,6 per cento. La produzione da impianti eolici è stata di 3,1 miliardi di Kwh, in calo di 111,9 milioni di Kwh rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'energia solare prodotta negli impianti fotovoltaici in questo periodo ha raggiunto i 445,8 milioni di Kwh, in diminuzione di 78 milioni di Kwh rispetto corrispondente periodo del 2022. Il consumo finale di energia elettrica in questo periodo è stato di 16,6 miliardi di Kwh, con il 7,7 per cento in meno rispetto al corrispondente periodo del 2022, mentre il consumo finale di energia elettrica nell'economia è diminuito del 5,4 per cento. (segue) (Rob)