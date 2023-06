Energia: Romania, produzione centrali idroelettriche a +45 per cento in primo quadrimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esportazione di energia elettrica è stata di 4,37 miliardi di Kwh, in aumento di 2,3 miliardi di Kwh. Gli autoconsumi tecnologici delle reti e delle stazioni sono stati pari a 2 miliardi di Kwh, in diminuzione di 110 milioni di Kwh. Tra gennaio e aprile le risorse elettriche sono state pari a 23 miliardi di Kwh, con un incremento di 865 milioni di Kwh rispetto all'analogo periodo del 2022. Le risorse di energia primaria sono aumentate dello 0,1 per cento e le risorse di energia elettrica sono aumentate del 3,9 per cento. Le principali risorse di energia primaria sono state pari a 10,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), in aumento di 13 mila tep rispetto allo stesso periodo del 2022. La produzione nazionale è stata pari a 6,2 milioni di tep, in aumento di 214,9 mila tep (+3,6 per cento) rispetto al primo quadrimestre 2022, e l'import è stato di 4,5 milioni di tep, in calo di 201,9 mila tep (-4,3 per cento). (Rob)