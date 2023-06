Ue: Parlamento chiede freno uso abusivo di spyware

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione approvata oggi nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha delineato le riforme necessarie per frenare l'abuso dei software di sorveglianza (spyware). Nella risoluzione, non legislativa, approvata con 411 voti a favore, 97 contrari e 37 astensioni, il Parlamento chiede indagini credibili, modifiche legislative e una migliore applicazione delle norme esistenti per contrastare gli abusi. Nel testo approvato, gli eurodeputati chiedono anche a Ungheria e Polonia di rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e di ripristinare l'indipendenza della magistratura e gli organi di controllo. "I due paesi dovrebbero anche subordinare l'uso di spyware a un'autorizzazione indipendente e specifica da parte dell'autorità giudiziaria, avviare indagini credibili sui casi di abuso e garantire che i cittadini abbiano accesso a mezzi di ricorso significativi", si legge in una nota dell'Eurocamera. Nelle risoluzione, si chiede anche al governo greco di "ripristinare e potenziare urgentemente le garanzie istituzionali e giuridiche, abrogare le licenze di esportazione che sono in contrasto con la normativa Ue sul controllo delle esportazioni e rispettare l'indipendenza dell'Autorità ellenica per la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni". Cipro, che secondo i deputati è diventato un polo di esportazione per spyware, dovrebbe invece abrogare tutte le licenze di esportazione non in linea con la normativa Ue. Raccomandazioni anche per le autorità spagnole, che dovrebbero garantire un'indagine "completa, equa ed efficace", in particolare nei 47 casi in cui non è chiaro chi abbia autorizzato l'uso di spyware, e assicurare alle persone interessate di poter disporre di mezzi di ricorso reali. (segue) (Beb)