Ue: Parlamento chiede freno uso abusivo di spyware (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per porre fine immediatamente alle pratiche illecite nell'uso di spyware, i deputati sostengono che il ricorso a un software di sorveglianza dovrebbe essere consentito solo negli Stati membri in cui le accuse di abuso sono state oggetto di indagini approfondite, la normativa nazionale è in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue e le norme sul controllo delle esportazioni sono applicate correttamente. Il Parlamento, infine, auspica l'introduzione di norme Ue sull'uso di spyware da parte delle autorità di contrasto, che dovrebbero poter ricorrere a questa misura solo in casi eccezionali, per uno scopo predefinito e per un periodo di tempo limitato. L'Eurocamera propone anche di obbligare le autorità a informare le persone prese di mira da tali software, ma anche chi non è stato direttamente sorvegliato ma i cui dati sono stati consultati nell'ambito della sorveglianza di altri soggetti. Allo stesso modo, si chiede di rendere obbligatoria una supervisione indipendente al termine di una sorveglianza e di introdurre una definizione giuridica comune che stabilisca quando è possibile invocare la sicurezza nazionale come giustificazione per l'uso di tali software. (Beb)