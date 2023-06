Speciale energia: Gdf-Arera, più controlli su operato venditori in vista di fine tutela luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la graduale fine del mercato tutelato di luce e gas per famiglie e imprese resta alta l’attenzione sui comportamenti dei venditori. Nel 2022, anno di transizione verso il mercato libero, si sono concentrate sui venditori di elettricità e gas molte delle attività di controllo documentale e di ispezione svolte congiuntamente dalla Guardia di finanza e Arera nell’ambito del Protocollo di intesa tra le due istituzioni, avviato nel 2001, che in particolare ha visto coinvolto il Nucleo speciale beni e servizi, unità del Comando dei reparti speciali del Corpo. Grazie agli accertamenti effettuati su oltre 1.600 imprese, sono stati recuperati 1,2 milioni di euro nell’ambito dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei servizi, sulla sostenibilità del sistema tariffario e sulla tutela dei clienti finali; a questi si aggiungono recuperi per 1,6 milioni di euro degli oneri di contribuzione al funzionamento dell’Autorità evasi dagli operatori e 2 milioni di euro di sanzioni irrogate nel 2022. Inoltre, è stata formulata un’istanza di insinuazione al passivo per indebita percezione dei contributi Cip/6 per altri 2 milioni di euro e l’importo recuperato sarà versato a Csea per ridurre il fabbisogno degli oneri generali di sistema a riduzione delle bollette. (Com)