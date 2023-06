Speciale energia: BlackRock, 15 miliardi di investimenti per costruire gasdotti in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della sezione Asia e Pacifico della multinazionale statunitense BlackRock, con sede a New York, Rachel Lord, ha dichiarato che la società ha investito 15 miliardi di dollari per la realizzazione di gasdotti in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, infatti, BlackRock prevede un notevole aumento della domanda mondiale di gas naturale, trovando nel regno saudita significative opportunità per investimenti futuri. Del resto, la società ha di recente intensificato le sue relazioni con le autorità di Riad, siglando, lo scorso novembre, un accordo con il Fondo di investimento pubblico saudita per progetti relativi al settore delle infrastrutture nel regno. (Res)