Speciale energia: Algeria, ministro Energia, interessati a nuove opportunità nel settore geologico con la Russia

- L'Algeria è interessata a sviluppare relazioni con la Russia al fine di esplorare nuove opportunità nel settore dell’esplorazione geologica, nella produzione di energia e in altri settori. Lo ha dichiarato il ministro algerino dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, durante il Business forum algerino-russo, secondo quanto riferito dal quotidiano algerino “Echorouk”. "L'Algeria ha proposto di firmare un memorandum d'intesa con la Russia per garantire la cooperazione bilaterale nel campo della geologia e dell'industria mineraria", ha affermato il ministro. Tuttavia, "il livello degli investimenti delle compagnie russe in Algeria non raggiunge ancora il livello richiesto”, ha aggiunto Arkab. “Gli obiettivi non riflettono la forza delle nostre relazioni", ha spiegato il ministro esortando le aziende russe a aumentare i livello dei loro investimenti in Algeria. (Ala)