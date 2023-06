Speciale energia: il Marocco mira produrre 400 milioni di metri cubi di gas all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco mira ad incrementare la sua produzione di gas naturale a 400 milioni di metri cubi all'anno, rispetto agli attuali 100 milioni di metri cubi, che rappresentano il 40 per cento del consumo interno. Lo ha dichiarato la ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile, Leila Benali, secondo quanto riferito dal sito web “Asharq Business” in un'intervista a margine del “Bloomberg Forum for the New Economy in Africa", svoltosi a Marrakech lo scorso martedì 13 giugno. Secondo quanto dichiarato dalla ministra, sono in corso nuove scoperte nelle regioni di Tendara e Larache, regioni rispettivamente al confine con l’Algeria e lungo la costa nord-occidentale, con una capacità produttiva di almeno 300 milioni di metri cubi. “Tali scoperte coprirebbero il fabbisogno di produzione di energia elettrica fino a 20 anni”, ha concluso la ministra. (Mar)