Speciale energia: Colombia, Petro in Germania, focus su accordo per produzione idrogeno verde

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, inizia una visita ufficiale in Germania, dove incontrerà il presidente Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz. In programma, secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza, anche un incontro con i presidenti di società attive nei settori dell’energia, delle infrastrutture, della siderurgia e delle telecomunicazioni. Durante la visita sarà firmato un memorandum d'intesa per promuovere la produzione e l'uso dell'idrogeno in Colombia. Petro sarà accompagnato, tra gli altri, dai ministri degli Affari esteri, Alvaro Leyva Duran; delle Risorse minerarie e dell’Energia, Irene Velez Torres; del Commercio, Industria e Turismo, German Umana. (Mec)