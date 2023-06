Speciale energia: Libano, ministro dell'Economia, "Paesi arabi investano in gas e infrastrutture"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dell'Economia, Amin Salam, ha annunciato che "il Libano non sarà solo una meta turistica attraente, ma anche un'opportunità di investimento stimolante in settori di importanza cruciale per i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita, specialmente per quanto riguarda progetti infrastrutturali, porti e piattaforme di gas". È quanto dichiarato dallo stesso Salam, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva "Lbci", accettando l'invito del ministro saudita dell'Energia, il principe Abdelaziz bin Salman bin Abdelaziz Al Saud, e del ministro degli Investimenti, Khalid bin Abdelaziz al Falih, per un pranzo di lavoro con i ministri arabi partecipanti alla Conferenza d'affari arabo-cinese, organizzata nella capitale saudita, Riad. Il ministro libanese ha quindi espresso la speranza che "il Libano diventi il punto di ingresso arabo al Mar Mediterraneo e un hub per il commercio estero, in particolare con l'Europa, l'Africa e altri paesi". (Lib)