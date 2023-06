Berlusconi: Gasparri, grande dolore ma FI va avanti tutelando quello che lui ha costruito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un momento di grande dolore e dobbiamo essere consapevoli che non c'è un altro Berlusconi, né in Forza Italia, né in nessun altro movimento politico. “Ma Forza Italia, che fa parte del Ppe, andrà avanti perché siamo essenziali nel panorama politico italiano e internazionale, ed è interesse di tutti avere un partito che abbia buoni rapporti con l'Europa anche in vista dei fondi che arriveranno per il Pnrr e di tutte le altre politiche del futuro”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, ospite a “L'Aria che Tira” su La7. “Ho fatto parte del governo Berlusconi del 1994, quando fui giovane sottosegretario e da quel momento in poi sono rimasto al suo fianco in un percorso di lealtà e coerenza che in pochi possiamo vantare”, ha sottolineato Gasparri, che ha aggiunto: “I numeri poi nel tempo cambiano, ora, legittimamente, a palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni, ma Forza Italia ha la funzione di rappresentare l'area moderata del centrodestra. Berlusconi ci lascia in eredità il centrodestra, che lui ha fondato e guidato. Ora il nostro impegno sarà mantenere il consenso e tutelare quello che Berlusconi ha costruito. Con la consapevolezza del ruolo di Forza Italia anche in ragione della nostra appartenenza al Ppe. Realtà decisiva per il futuro dell'Europa e quindi dell'Italia”. (Rin)