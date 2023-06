Indo-Pacifico: riunione tra consiglieri alla sicurezza nazionale di Usa, Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri alla sicurezza nazionale di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto un incontro ieri a Tokyo nella quale è stata ribadita la necessità di mantenere la stabilità nello Stretto di Taiwan e il coordinamento sulle questioni riguardanti il Mar Cinese Meridionale e Orientale. Lo si legge in un comunicato della Casa Bianca, che ha partecipato alla riunione con il consigliere Jake Sullivan. I tre hanno discusso anche “degli illegali programmi missilistico e nucleare della Corea del Nord e delle più recenti provocazioni” di Pyongyang, identificando i prossimi passi per rafforzare la cooperazione. L’incontro si è tenuto prima dell’ultimo test missilistico della Corea del Nord, che quest’oggi ha lanciato due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone in risposta alle esercitazioni militari a fuoco vivo concluse oggi da Corea del Sud e Stati Uniti. “Il nostro partenariato trilaterale è ora più forte che mai”, conclude il comunicato della Casa Bianca. I tre Paesi dovrebbero tenere un vertice negli Stati Uniti nei prossimi mesi, cui prenderanno parte il presidente Usa Joe Biden, il sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida.(Was)