Fvg: assessore Sistemi informativi, tra le nove Regioni virtuose per gestione Suap

- Il Friuli Venezia Giulia è una delle nove Regioni con certificazione di elevata affidabilità informatica per la gestione dello Sportello unico per le attività produttive (Suap). Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, a margine della riunione della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni. Mentre nel resto d'Italia la gestione del Suap sarà in capo a Unioncamere, nelle nove regioni a cui Agid ha riconosciuto un elevato livello di maturità digitale la gestione dello sportello continuerà a restare diretta, anche se in regime di interoperabilità con le Camere di commercio. “Questo non può che essere un riconoscimento del grande lavoro di qualità fatto negli anni dal nostro sistema informatico”, ha detto Callari. Nel corso della riunione, le Regioni hanno concordato sulla necessità di sollecitare il governo a definire in tempi celeri le specifiche tecniche per rendere effettiva l'interoperabilità, garantendo che i soggetti pubblici abbiano accesso gratuito alle banche dati e che vengano chiariti gli aspetti giuridici della filiera di gestione nei processi che coinvolgono più soggetti. (Frt)