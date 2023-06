© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw) prevede che, nel 2023, il tasso di inflazione annuo in Germania si attesterà al 5,9 per cento. Nel prossimo anno, l'indicatore scenderà al 2,5 per cento. (Geb)