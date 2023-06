Ucraina: Parlamento Ue chiede avvio negoziati di adesione al termine del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione non legislativa adottata oggi nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, con 425 voti a favore, 38 contrari e 42 astensioni, il Parlamento europeo chiede che il processo di adesione all'Ue dell'Ucraina sia avviato dopo la fine della guerra e ultimato il prima possibile. "Fino alla piena adesione dell'Ucraina, l'Ue, gli Stati membri, gli alleati della Natoe i partner che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare strettamente con l'Ucraina per sviluppare un quadro temporaneo per garantire la sicurezza del Paese, da attuare immediatamente dopo la guerra. L'integrazione dell'Ucraina nella Nato e nell'Ue rafforzerebbe la sicurezza regionale e globale e consoliderebbe i legami di cooperazione e i valori condivisi tra l'Ucraina e la comunità euro-atlantica", si legge in una nota dell'Eurocamera. Nel testo approvato, i deputati condannano con la massima fermezza la distruzione, da parte della Russia, della diga di Nova Kakhovka, che "costituisce un crimine di guerra e che ha causato vaste inondazioni, provocando un disastro ambientale e un ecocidio in Ucraina. Tutti i responsabili di crimini di guerra, compresa la distruzione della diga, saranno chiamati a rispondere delle loro azioni conformemente al diritto internazionale", continua la nota. (segue) (Beb)