Ucraina: Parlamento Ue chiede avvio negoziati di adesione al termine del conflitto (2)

- Il Parlamento, inoltre, chiede un pacchetto europeo di misure per la ripresa dell'Ucraina, che sia incentrato sul soccorso, la ricostruzione e la ripresa del Paese, nell'immediato e a medio e lungo termine. I deputati auspicano che il pacchetto di ripresa sia sostenuto da finanziamenti Ue credibili e adeguati. Attendono, quindi, con interesse le proposte della Commissione sulla revisione intermedia dell'attuale Quadro finanziario pluriennale e lo Strumento per la ricostruzione dell'Ucraina, che coprirà il finanziamento degli sforzi di ricostruzione ucraini nei prossimi anni. Nella risoluzione, si sottolinea anche l'importanza di collegare la ricostruzione dell'Ucraina ai preparativi per l'adesione all'Ue e alle riforme interne in corso, ribadendo che le infrastrutture e le capacità industriali danneggiate dovrebbero essere ricostruite conformemente al principio "ricostruire meglio" e agli obiettivi del Green Deal europeo. La speranza, espressa anche nel testo votato oggi, è che i negoziati di adesione possano iniziare già nel corso del 2023. "Il Parlamento ribadisce infine il proprio sostegno alla decisione del Consiglio europeo, adottata lo scorso anno, di concedere all'Ucraina lo status di candidato all'adesione all'Ue. I deputati confidano in una raccomandazione positiva della Commissione, una volta realizzate le sette tappe indicate nel parere della Commissione e invitano a definire un percorso chiaro per l'avvio dei negoziati di adesione, che con un sostegno sufficiente potrebbero iniziare già quest'anno", conclude la nota. (Beb)