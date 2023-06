Cina-Mongolia: governi intensificheranno cooperazione per prevenire tempeste di sabbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione cinese dovrebbe partire alla volta della Mongolia questo mese per intensificare la cooperazione sulla prevenzione delle tempeste di sabbia e discutere questioni legate alla desertificazione. Lo riferisce oggi il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", secondo cui la visita potrebbe avere luogo tra il 25 giugno e il 10 luglio prossimi. Il viaggio dovrebbe culminare con la formazione di un gruppo di lavoro che anticiperà l'istituzione di un centro di cooperazione congiunto per la lotta alla desertificazione in Mongolia. Il tema era stato affrontato anche da una delegazione guidata da Nyamosor Batkhuu, consigliere per le politiche ambientali e di sviluppo verde del presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh, e dal capo del dipartimento forestale Byambasuren Oyunsanaa, durante una visita condotta in Cina all'inizio di maggio, su invito dell'Amministrazione nazionale delle foreste e dei pascoli. (Cip)