- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25 per cento. Il tasso sui depositi sale quindi al 3,5 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale raggiungono rispettivamente il 4 e il 4,25 per cento. (Geb)