Lombardia: Majorino, stato sanità preoccupa, Fontana ci aiuti per chiedere più risorse al governo

- Lo stato di salute della sanità lombarda preoccupa e "la giunta Fontana non sta facendo niente". "C'è una carenza enorme di medici di medicina generale e noi chiediamo alla Giunta Fontana al presidente di Regione Lombardia e alla destra di aiutarci in una lotta nazionale perché il governo Meloni torni indietro rispetto alle scelte fatte fin qui mettendo meno soldi sulla sanità rispetto al Governo Draghi". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito democratico a margine della conferenza stampa durante la quale il Pd ha presentato la nuova iniziativa di raccolta dati sulla sanità lombarda. "Raccogliamo storie e denunce dei cittadini per fare la campagna regionale più grande mai fatta di proposte e sollecitazioni da parte dei cittadini per raccogliere tutto ciò che non va e presentarlo alla giunta Fontana pere cambiare le cose radicalmente", ha spiegato Majorino. (Rem)