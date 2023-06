Romania: produzione industriale diminuita del 4,6 per cento nei primi quattro mesi del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi rispetto allo stesso periodo del 2022, l'industria estrattiva è aumentata dell'1,4 per cento. Rispetto ad aprile dell'anno precedente, ad aprile 2023 la produzione industriale (serie lorda) è diminuita del 7,1 per cento, per effetto dei risultati registrati dall'industria manifatturiera (-8 per cento) e dalla produzione e fornitura di energia elettrica ed energia termica, gas, acqua calda e condizionamento (-4,1 per cento). In questo segmento, anche l'industria estrattiva ha registrato un aumento dello 0,4 per cento su base annua. Ad aprile rispetto a marzo 2023, la produzione industriale è diminuita, in serie lorda, del 17,3 per cento, a causa della ridotta attività nei tre settori industriali: industria manifatturiera (-19,6 per cento), industria estrattiva industria (-5,9 per cento) e produzione e fornitura di energia elettrica e termica, gas, acqua calda e condizionamento (-5 per cento). (Rob)