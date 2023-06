Cina-Anp: presidente parlamento ad Abbas, continueremo a sostenervi sui vostri interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del colloquio con l'omologo cinese, Abbas è stato accolto con gli onori militari in piazza Tienanmen, dove sono stati esplosi 21 colpi di cannone. Al termine del confronto, riporta un comunicato del ministero degli Esteri cinese, sono stati siglati diversi accordi di cooperazione in campo commerciale ed economico, nonché una dichiarazione congiunta con cui le parti riaffermano reciproco sostegno sui loro interessi fondamentali. Il governo cinese, in particolare, ha ottenuto da Abbas il riconoscimento della sua sovranità anche su Taiwan, mentre l'Anp è stata rassicurata sul fermo sostegno della Cina nelle sue controversie con Israele. I due leader hanno concluso l'incontro annunciando l'istituzione di un partenariato strategico, che rafforza la presa della Cina sulla regione in un momento in cui gli Stati Uniti perdono sempre più influenza. Obiettivo cui ha contribuito anche la mediazione esercitata da Pechino tra Iran e Arabia Saudita, che lo scorso marzo è culminata con la restaurazione dei legami diplomatici tra le parti dopo sette anni. (Cip)