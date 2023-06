Vaticano: Papa, i giovani sono il segno che Dio non abbandona il suo popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco invita i giovani ad "abbracciare i nonni e gli anziani". Lo fa nel messaggio in occasione della Giornata a loro dedicata, il prossimo 23 luglio. "Non lasciamoli soli - ammonisce il Pontefice - la loro presenza nelle famiglie e nelle comunità è preziosa, ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si custodiscono le radici. Sì, sono gli anziani a trasmetterci l'appartenenza al Popolo santo di Dio. La Chiesa, così come la società, ha bisogno di loro. Essi consegnano al presente un passato necessario per costruire il futuro". Il Papa chiede di onorare gli anziani: "Non priviamoci della loro compagnia e non priviamoli della nostra, non permettiamo che siano scartati! La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani vuol essere un piccolo segno delicato di speranza per loro e per la Chiesa intera. Rinnovo perciò il mio invito a tutti - diocesi, parrocchie, associazioni, comunità - a celebrarla, mettendo al centro la gioia traboccante di un rinnovato incontro tra giovani e anziani". Ai giovani, che si stanno preparando alla Giornata mondiale della gioventù, Francesco chiede "prima di mettervi in viaggio andate a trovare i vostri nonni, fate una visita a un anziano solo. La sua preghiera vi proteggerà e porterete nel cuore la benedizione di quell'incontro". Agli anziani, invece, "chiedo di accompagnare con la preghiera i giovani che stanno per celebrare la Gmg. Quei ragazzi sono la risposta di Dio alle vostre richieste, il frutto di quel che avete seminato, il segno che Dio non abbandona il suo popolo, ma sempre lo ringiovanisce con la fantasia dello Spirito Santo". (Civ)