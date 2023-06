Fvg: assessore Lavoro, monitorare contrazione occupazione, resta positivo trend assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va monitorata con attenzione la contrazione dell'occupazione rilevata dall'Istat nei primi tre mesi del 2023 in Friuli Venezia Giulia, sebbene nel primo quadrimestre dell’anno l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro mostri ancora un trend sostenuto delle assunzioni e un saldo tra assunzioni e cessazioni positivo e in crescita. Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, commentando gli ultimi dati che hanno segnalato una lieve flessione dell’occupazione regionale, pari allo 0,3 per cento. "Non si possono leggere i dati del mercato del lavoro nel 2023 come si faceva cinque anni fa", ha affermato l’assessore. "Siamo in una fase di profondi cambiamenti che necessita di una visione diversa dei ruoli, dei bisogni, delle competenze e che necessita soprattutto di una visione complementare tra tutti i soggetti coinvolti nella promozione del buon lavoro. La Regione - ha aggiunto - ha cercato e cerca di fare la propria parte, aperta a ulteriori stimoli e indicazioni anche per quanto attiene al sostegno e alla promozione della contrattazione di secondo livello". Fondamentale per Rosolen è "il confronto tra le parti sociali chiamate alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti aziendali e territoriali. E questo è un elemento che dovrebbe portare a un ragionamento sull'organizzazione del sistema economico e sui rapporti tra i suoi protagonisti". (Frt)